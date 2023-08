No universo das apostas, os sorteios especiais da Mega Sena são eventos que geram grande expectativa e esperança entre os brasileiros. Essas edições que costumam ser realizadas em datas comemorativas, marcantes, ou feriados prolongados, e oferecem prêmios mais atrativos se comparados aos sorteios regulares, com oportunidades únicas de mudança de vida e realização pessoal.

Os apostadores da Mega Sena sonham com o que fariam caso acertassem os números vencedores. A imaginação corre solta ao pensar em viagens, investimentos, imóveis e muito luxo, deixando as preocupações financeiras para trás.

Promovidos pela Caixa Econômica Federal, os jogos da Mega Sena costumam ser realizados duas vezes por semana, nas quartas-feiras e no sábado. Porém, em 2010, para incentivar a participação dos jogadores e adequar o número do concurso da Mega da Virada (que deve ter final 0 ou 5), foram criadas as Mega Semanas.

AS MEGA SEMANAS DA CAIXA

Assim, ao longo do ano, a Caixa seleciona algumas semanas e programa sorteios além dos tradicionais, com maiores chances de ganho. Geralmente, são 11 semanas com 3 concursos que acontecem sempre nas terças-feiras, quartas e sábados. Para participar, é possível fazer apostas de forma presencial, nas casas lotéricas, ou online, em sites como a Megasena.online. Nesse caso, é preciso fazer um cadastro na plataforma e procurar entre as opções de jogo a Mega Sena.

Nesse artigo, vamos mergulhar no mundo de empolgação e incríveis possibilidades das Mega Semanas, com tudo o que é preciso saber sobre a próxima Mega Semana da Caixa. Confira!

Datas de sorteios

Recentemente, a Caixa alterou a data dos seus próximos sorteios e somou concursos extras que não estavam previstos no calendário original. Portanto, as novas datas dos sorteios da Mega Sena são as seguintes:

Sorteio 2619: 4ªfeira 9 de agosto

Sorteio 2620: Sábado 12 de agosto

Sorteio 2621: 4ªfeira 16 de agosto

Sorteio 2622: Sábado 19 de agosto

Sorteio 2623: 3ªfeira 22 de agosto

Sorteio 2624: 5ªfeira 24 de agosto

Sorteio 2625: Sábado 26 de agosto

Sorteio 2626: 3ªfeira 29 de agosto

Sorteio 2627: 5ªfeira 31 de agosto

Sorteio 2628: Sábado 2 de setembro

VALORES DOS PRÊMIOS

As Mega Semanas são caracterizadas pelos prêmios milionários. Seus sorteios podem superar a casa dos R$ 50 milhões!

Os vencedores possuem até 90 dias corridos após a data do sorteio para a retirada do prêmio. É possível recebê-lo em qualquer casa lotérica ou em agências da Caixa Econômica Federal.

Quem perder o sorteio, no site da Caixa pode encontrar o resultado de qualquer evento informando o número do concurso desejado. Caso algum vencedor não se apresente, o valor é repassado para o Tesouro Nacional para e para fundos educacionais.

É importante destacar que as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) no mesmo dia do sorteio, seja nas casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais da Caixa.

CHANCES DE GANHO NA MEGA SEMANA

A Mega Semana é um evento diferente dos anteriores. Desde o ponto de vista de probabilidade, quanto mais dinheiro for investido, maiores as chances de ganhar. Se não quiser gastar muito, o ideal são os bolões, que já foram formalizados pela Caixa.

O bolão é a possibilidade de apostar em grupo, com o objetivo de aumentar as chances de ganho e compartilhar o investimento. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Também pode ser feito nas diferentes plataformas online. Caso o bolão acerte os resultados, o prêmio é distribuído entre os participantes de acordo com a proporção das suas contribuições.