De 16 a 21 de outubro acontece em Singapura o CTBUH Internacional Conference 2023, o principal evento do segmento da construção civil de prédios altos do mundo.

O evento reunirá os principais profissionais e tendências do mercado e pela primeira vez o Brasil terá representantes tanto na plenária quanto no júri que elege os melhores arranha-céus do planeta. Além da beleza, uma das preocupações é com a construção sustentável que não agrida o meio-ambiente.

Por isso, a Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH – Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano) – organização americana sem fins lucrativos – promove anualmente um concurso para eleger os melhores edifícios do planeta.

Além de altos, os prédios devem ter um impacto urbanístico positivo, sem que haja emissões poluentes significativas. A brasileira Stéphane Domeneghini, gerente de engenharia aplicada da FG Empreendimentos, uma das principais construtoras do país e que assina os maiores empreendimentos no Brasil, está no seleto grupo de palestrantes e jurados da conferência.

“Participar de um evento desta magnitude é um marco para a construção civil do país, uma vez que estaremos com os principais players do segmento de prédios altos e podendo apresentar nossas tecnologias e também fomentar o nosso destino. Os chamados supertalls requerem cada vez mais inovações e soluções que dialoguem com toda a sociedade e, portanto, compartilhar o que já temos projetado e também as possibilidades criadas trarão um grande desenvolvimento para todo o mercado”, explica a engenheira Stéphane Domeneghini.

Além da engenheira, Fatih Yalniz, engenheiro estrutural dos prédios mais altos do mundo, também apresentará o case da construção dos supertalls no Brasil e os desafios da verticalização.

O CTBUH é um organismo internacional do setor de arranha-céus e design urbano sustentável. Além de divulgar importantes informações sobre as construções e seus lançamentos, o CTBUH também é reconhecido como o principal recurso global para dados interativos de edifícios urbanos altos.

“Estar neste seleto grupo de especialistas sobre o tema é uma grande responsabilidade e nos enaltece. Posiciona, cada vez mais, o Brasil, como um país que fomenta o desenvolvimento da construção e das tecnologias construtivas frente a um vasto mercado em franco crescimento”, destaca Jean Graciola, presidente da FG.

CONCURSO

O Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) anunciou um número recorde de projetos vencedores como parte de seu programa Prêmio de Excelência de 2023.

Apresentando mais de 100 projetos totalmente construídos e ainda a serem realizados que abrangem o cenário global da arquitetura em uma ampla gama de tipologias, clientela e intenções sociais, a lista procura anualmente celebrar projetos que “adotam as abordagens e soluções mais inovadoras para alguns dos desafios mais prementes.”

O CEO da CTBUH, Javier Quintana de Uña, comentou: “Todos os vencedores do Prêmio de Excelência deste ano demonstram que é possível considerar soluções técnicas de ponta, transporte, instituições públicas e culturais, espaços verdes, empreendimentos comerciais e outras infraestruturas cruciais holisticamente e adaptá-los de forma ampla e equitativa para resultados positivos e sustentáveis”.

Cada vencedor vai agora competir pelo título de “melhor da categoria” na Conferência Internacional CTBUH 2023, da qual a brasileira Stéphane Domeneghini será jurada na categoria Melhor Edifício Alto das Américas. A listagem completa dos projetos pode ser conferida no link: https://ctbuhconference.com/program/award-of-excellence-winners/.

“Os projetos e as cidades precisam, cada vez mais, desenvolver relações intrínsecas com o tecido urbano, tanto no que tange ao desenvolvimento quanto a adaptabilidade frente as mudanças climáticas e também a sustentabilidade para todas as espécies envolvidas nos ecossistemas. É uma grande responsabilidade integrar esse júri, mas também um compromisso social com a história da construção civil que estamos escrevendo. Esse olhar integrativo de projetos que envolvam toda a sociedade fazem parte do nosso dia a dia em Balneário Camboriú, com respaldo do Instituto +BC, que tem como foco unir projetos e empresas com foco no crescimento ordenado e sustentável da cidade catarinense que figura atualmente como maior valorização imobiliária por metro quadrado no Brasil”, finaliza a engenheira da FG Empreendimentos