A CMR Surgical, empresa global dedicada à transformação da cirurgia, anuncia a marca de 500 procedimentos realizados com o robô cirúrgico de última geração Versius®, desde sua chegada em 2021 na América Latina. A cirurgia aconteceu no Centro Cirúrgico da Unimed Litoral, em Balneário Camboriú (SC), que se tornou referência para todo o continente sul-americano.

Trata-se da instituição que mais efetuou procedimentos utilizando esta tecnologia desde a sua chegada ao Brasil – já foram 200, com excelentes resultados clínicos e maior segurança aos pacientes.

Segundo o presidente do Comitê das Cirurgias Robóticas do Hospital Unimed Litoral, Dr. Gustavo Becker, a cirurgia robótica conquistou um espaço importante no cenário brasileiro e já uma realidade que faz a diferença no cuidado com os pacientes.

“A Unimed Litoral possui creditação internacional, excelente corpo clínico, sendo reconhecida pelo alto padrão e dedicação aos processos e cuidados, e acreditamos que a plataforma trouxe ainda mais benefícios para a instituição. A CMR Surgical se tornou uma parceira forte que conquistou o respeito por meio de toda assistência, pré-implementação com a preparação e treinamento das equipes e acompanhamento de perto de todo o trabalho”, conclui.

Por meio da cirurgia robótica com um equipamento de ponta, é possível aprimorar a evolução do paciente, com menos dor e, consequentemente, diminuir o tempo de internação, sendo possível observar na prática os benefícios da plataforma robótica.

“Nós nos perguntávamos como a tecnologia se integraria à instituição cultivando nossos valores, e a plataforma Versius® trouxe democratização do acesso, tanto dos pacientes quando dos médicos”, complementa.

No caso específico da cirurgia 500, foi realizada uma colectomia de transverso, procedimento que, há alguns anos, seria mais invasivo. A cirurgia é realizada para a remoção de parte ou de todo o cólon transverso, órgão que atravessa a parte superior do abdome da direita para esquerda. A tecnologia de ponta do Versius® proporciona precisão aos médicos, facilitando a execução de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, e uma recuperação mais rápida aos pacientes.

Além disso, o tamanho pequeno e a modularidade permitem movimentar o sistema com facilidade entre salas de cirurgia de modo a obter um alto aproveitamento do sistema na rotina diária do hospital, levando os benefícios da cirurgia robótica a um número maior de pacientes.

A concepção portátil e modular do Versius® possibilita ao cirurgião utilizar apenas o número de braços necessários para um determinado procedimento e a visão 3D HD permite que o médico seja mais preciso e o procedimento se torna minimamente invasivo.

Já o console aberto traz benefícios ergonômicos, reduzindo o stress e a fadiga, assim como promove uma melhor comunicação com a equipe cirúrgica. O robô atende diversas áreas realizando cirurgia robótica, como: coloproctologia, ginecologia, cirurgia geral, urologia, cirurgia oncológica e cirurgia torácica.

“Estamos entusiasmados em alcançar um número tão expressivo que são as 500 cirurgias robóticas com o Versius®, ao mesmo tempo em que presenciamos um crescimento significativo nas oportunidades para esta tecnologia na América Latina. Tudo isso representa o cenário ideal para a introdução da nossa plataforma que possui benefícios e diferenciais para este mercado”, explica Mario Ferradosa, diretor geral CMR Surgical para América Latina.

“Sendo muito mais do que um robô, o Versius® capta dados significativos com seu amplo ecossistema digital para apoiar a aprendizagem contínua de um cirurgião e disponibiliza uma riqueza de conhecimentos para, em última análise, melhorar os cuidados”, completa Ferradosa.

Atualmente, cirurgias robóticas minimamente invasivas com o Versius® podem ser realizadas no Brasil, no Hospital Rede D’Or São Luiz Itaim (SP), Hospital da Unimed Litoral (SC), Hospital de Caridade Baía Sul (SC), Hospital Moinhos de Vento (RS), Hospital Beneficência Portuguesa (SP) e Hospital São Vicente de Paulo – Passo Fundo (RS); no Chile, na Clínica Alemana de Santiago, e no Paraguai, no Centro Médico La Costa.