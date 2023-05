Com a abertura de mais uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), após a saída de Ricardo Lewandowski, várias entidades da área do Direito divulgaram uma carta aberta em que cobram a indicação de uma jurista de carreira e, especialmente, negra.

- Publicidade -

Com o movimento, nomes de juristas começaram a ser destacados pelo Brasil, como o de Vera Lúcia Santana de Araújo, advogada eleitoral da Bahia.

E em Mato Grosso, está tendo um movimento crescente com o nome da desembargadora Federal do Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região, Adenir Alves da Silva Carruesco, muito admirada em Rondonópolis, onde atuou por cerca de 26 anos e quando foi promovida por méritos ao cargo de desembargadora.

O movimento para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique uma mulher negra ao STF busca que seja refletida na composição do STF a diversidade étnico-racial da sociedade brasileira.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que apenas 12,8% da magistratura brasileira é negra (pretos e pardos), enquanto, em termos gerais, a população brasileira é formada por 56% de negros.

Além disso, criado há 132 anos, o STF jamais teve uma mulher negra em sua composição e ao longo desse período todo só teve entre seus quadros três ministros homens negros. O último deles, Joaquim Barbosa, que se aposentou em 2014.

A carta aberta assinada por entidades como a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), o Grupo Prerrogativas (formado por influentes advogados), Coletivo de Defensoras e Defensores pela Democracia, Associação da Advocacia Pública pela Democracia, Coalizão Nacional de Mulheres, entre outras, aponta que, embora conte com a presença de mulheres desde o ano 2000, não há razoabilidade para que jamais uma jurista negra tenha tido assento na Corte superior do Poder Judiciário.

“Nesse momento em que empreendemos a reconstitucionalização do país, emerge a singular oportunidade de supressão da lacuna reveladora da baixa intensidade da democracia brasileira”, diz a carta.

A manifestação das entidades acrescenta ainda que uma indicação fora dos padrões brancos e masculinos seria essencial para começar a corrigir a distorção mantida por séculos de racismo e de machismo na mais alta Corte jurídica do Brasil.

A Comissão Anamatra Mulheres também engrossou o coro e publicou em março, a “Carta Aberta por Mulheres da Carreira Trabalhista e Negra no Supremo Tribunal Federal”. A manifestação foi aprovada no 4º Encontro das Lideranças Associativas, promovido telepresencialmente pela Comissão Anamatra Mulheres. O tema é sensível à Associação dos Magistrados Trabalhistas (Amatra) e veio à tona na semana do Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial (21 de março).

O texto clama não só pelo aumento da representatividade feminina negra, mas também trabalhista, “de forma contínua e constante”. Segundo a carta, em 132 anos, o STF teve apenas três mulheres ministras em seus quadros, sendo só uma da carreira Trabalhista – a atual presidente da Corte, ministra Rosa Weber – e nenhuma delas negra.

“A diversidade racial e de gênero deve ser defendida não só como uma questão objetiva e de representação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas para, principalmente, em termos qualitativos, promover a ampliação da interpretação da Constituição Cidadã e dos direitos fundamentais e sociais, a fim de fortalecer a democracia brasileira”, relata o documento.

O ex-ministro Joaquim Barbosa também se manifestou sobre o assunto nos últimos dias e afirmou que Lula cometerá um erro caso não indique um negro ao STF.

Além da vaga de Ricardo Lewandowski que se aposentou um mês antes de completar 75 anos, Lula terá uma segunda indicação para a Corte Superior com a saída da ministra Rosa Weber, que tem aposentadoria prevista para o mês de outubro deste ano.

CONHEÇA A DESEMBARGADORA ADENIR ALVES DA SILVA CARRUESCO

Adenir Alves da Silva Carruesco é desembargadora do Trabalho, professora, palestrante, mulher negra nascida na zona rural do Município de Santa de Cruz do Monte Castelo (PR) em 1965.

Filha de trabalhadores rurais, cursou o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas. Mudou-se para Naviraí, Mato Grosso do Sul, no final do ano de 1973, cidade onde concluiu o ensino fundamental e ensino médio. Formou-se em magistério, recebendo o título de professora de 1ª a 4ª série no ano de 1982.

Antes de se formar, em 1981, iniciou a vida profissional com 16 anos ministrando aulas, em substituição, na zona rural. Depois, a partir de 1982, trabalhou em escola urbana pré-escolar. No ano de 1984, com 18 anos, ingressou no serviço público, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo de escrevente judicial, por concurso público.

Em 1985, com 19 anos, também por concurso público, tomou posse como escrivã no Foro de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ingressou no curso de Direito, na faculdade de Dourados (SOCIGRAN) no ano de 1986.

Casou-se com Marcelo Javier Carruesco em 1988, com o qual tem dois filhos: Naomi Stephanie Carruesco (1992) e Victor Nahuel Carruesco (2004).

Aprovada em concurso público, tomou posse no cargo de Juíza do Trabalho Substituta em outubro/1994. No ano de 2005, foi promovida ao cargo de Juíza do Trabalho. Exerceu o magistério superior, como professora de Direito do Trabalho por mais de 10 anos (1998 a 2008) na faculdade de Direito de Rondonópolis.

Concluiu o mestrado em “Direito e Magistratura” pela Universidade Austral de Buenos Aires-Argentina em 2006. Durante atuação como juíza do Trabalho em Rondonópolis, onde esteve desde 1995, promoveu projetos (ex. projeto Sala de Conciliação) e contribuiu para diversos outros projetos sociais em prol da comunidade.

Em 2021, foi promovida, por merecimento, a Desembargadora Federal do Trabalho – TRT23, após ter figurado em primeiro lugar da lista. Atualmente, como desembargadora, coordena diversos programas sociais.