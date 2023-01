A multa por estar com películas nos vidros do carro fora dos padrões permitidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é de R$ 195,00. A nova legislação para o item que reduz a incidência de sol para os passageiros é de 70% para o pára-brisa e para os vidros dianteiros do carro e está valendo desde o dia 02 de janeiro. Para os outros vidros do carro, o percentual que era de 28% agora está liberado.

Outra novidade é em relação as bolhas que se formam nas películas e coisas que possam causar embaçamento e dificultar a visibilidade do motorista. Nesses casos, o motorista também poderá ser multado.

Todos os dias, a PRF fiscaliza carros com películas fora do padrão, destaca o policial rodoviário Luís Guilherme Ferreira Neto. “O que olhamos no momento da fiscalização é se a película ou o insulfilm está em bom estado de conservação e dentro da transmissão de luminosidade permitida, além da chancela que deve ter no item, contendo o nome do fabricante, do percentual e o símbolo do Inmetro”, destaca.

Segundo o policial, o que acontece, muitas vezes, é da chancela trazer um percentual que não condiz com a transmissão de luminosidade dos vidros. Neste caso, os policiais usam um MTL, Medidor de Transmitância Luminosa, para verificar se o que está escrito no item condiz com a película. Caso sejam diferentes, há notificação.

Na maioria dos casos, o motorista é multado e ele mesmo faz a retirada da película no próprio posto da PRF, mas, se houver dificuldade na retirada ou cola que fica no vidro dificultando a visibilidade do motorista, o carro é liberado depois de aberta uma restrição no sistema da PRF para que compareça em até cinco dias em qualquer posto para nova vistoria.