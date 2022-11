1 de 2

Correligionários, o senador Wellington Fagundes e o deputado federal José Medeiros, ambos com base eleitoral em Rondonópolis, têm adotado posicionamentos diferentes em relação às manifestações contrárias à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo das eleições de 2022, realizado no dia 30 de outubro.

Presidente do PL em Mato Grosso e reeleito no último dia 2 de outubro com 63,5% dos votos válidos para mais um mandato de oito anos no Senado Federal, o senador Wellington Fagundes pouco tem falado sobre as manifestações e os pedidos de “intervenção” pelas Forças Armadas e de anulação da eleição presidencial que ocorrem nas manifestações de eleitores desde o término da apuração do segundo turno, na noite do dia 30 de outubro.

Umas das poucas declarações de Wellington foi feita num vídeo divulgado no dia 11 de novembro em suas redes sociais, no qual falou que todo cidadão tem o direito de se manifestar, mas sem restringir o direito de ir e vir de cada um.

Disse ainda que quer construir um ambiente de total tranquilidade e respeito às normas legais. “Para fazer com que todo o país continue funcionando, que todos tenham direito de se manifestar livremente. Mas claro, respeitando o direito de ir e vir de cada cidadão”.

Também afirmou que segue fechado com o presidente Jair Bolsonaro e seguirá sempre as orientações partidárias. “Eu sou do PL e estou com Bolsonaro”, escreveu o senador reeleito na chamada.

“O PL tem a responsabilidade de ajudar o país… Sabemos que temos um grande líder que é o presidente Bolsonaro e temos também o maior partido do país, e vamos sempre seguir as orientações partidárias”, declarou no vídeo.

Wellington também veio a público novamente esta semana para desmentir uma notícia que circulou na imprensa de que o PL solicitaria a anulação da eleição presidencial deste ano à Justiça Eleitoral. “Eu conversei com o presidente Valdemar Costa Neto e ele me garantiu que não tem isso (pedir anulação)… É fakenews”, afirmou.

Reeleito deputado federal como o terceiro mais votado, com 82.182 votos, Medeiros, que também já ocupou uma cadeira de senador por Mato Grosso, tem sido mais incisivo em suas declarações. Ele tem engrossado o coro dos manifestantes bolsonaristas.

Para ele, os protestos contra o resultado, que são um direito constitucional garantido a todo cidadão brasileiro, resultam da total falta de transparência em que foi conduzido o processo eleitoral presidencial deste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em especial pelo seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes.

“Quando você começa um processo que não é transparente, você acaba chegando a esse tipo de coisa. Eu tinha essa preocupação desde o início. Tanto é que pedi o afastamento do ministro Alexandre de Moraes desse processo, porque eu temia que algo dessa magnitude acontecesse. Mas ele não se sentiu impedido”, disse.

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos é bem clara. Se você está de forma pacífica, você têm o direito de se manifestar. O artigo quinto da constituição também. O ministro Alexandre de Moraes tem esticado todos limites de tolerância dos brasileiros. Tem chamado as pessoas de golpistas, miliciano… tudo que pode rotular as pessoas ele tem chamado a metade da população brasileira”, comentou.