A campanha do segundo turno das eleições de 2022 entra em seus últimos dias. Os candidatos têm ainda pela frente mais quatro dias para buscar o voto do eleitor. Conforme calendário da Justiça Eleitoral, a propaganda política começa a ser finalizada amanhã (27), que é o último dia para que os candidatos promovam reuniões públicas ou promoção de comícios.

Na sexta-feira (28), é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. No sábado (29), somente são permitidas carreatas e passeatas e entrega de material de propaganda eleitoral.