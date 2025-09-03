37.3 C
, 3 setembro 2025
Defesas do ex-presidente Bolsonaro e generais contestam provas e atacam delação de Cid no STF

Em dia decisivo para as sustentações orais, advogados alegam falta de provas concretas que liguem acusados a uma trama golpista, classificam 'minuta do golpe' como apócrifa e miram na validade do depoimento do ex-ajudante de ordens

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

Sob olhar do ministro Alexandre de Moraes, o advogado Celso Vilardi, que representa Jair Bolsonaro, faz sua sustentação oral na Primeira Turma do STF (Foto: Gustavo Moreno / STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) foi palco, nesta quarta-feira (3), do segundo e último dia dedicado às sustentações orais das defesas no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder.

Com estratégias coordenadas, os advogados focaram em desqualificar as principais provas da acusação, especialmente a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, e em afirmar a ausência de um ato concreto que configure o crime.

A sessão, que novamente não contou com a presença de Jair Bolsonaro, foi marcada por duros questionamentos à investigação e à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). O tom geral das defesas buscou separar as discussões e reuniões ocorridas no Palácio da Alvorada de qualquer plano efetivo de ruptura institucional.

 

“Não há uma única prova”, diz defesa de Bolsonaro

A defesa do ex-presidente, liderada pelo advogado Marcelo Bessa, foi enfática ao negar qualquer conexão de Bolsonaro com os atos investigados. O principal argumento foi o de que a acusação se baseia em narrativas e ilações, sem apresentar evidências materiais.

“Com o devido respeito à acusação, não há nos autos uma única prova que o conecte [Bolsonaro] a qualquer ato ou trama golpista”, afirmou Bessa durante sua sustentação.

“O que temos é a palavra de um delator que busca, compreensivelmente, seus próprios benefícios, mas cujas alegações não encontram amparo em provas corroborativas.”

O advogado também classificou a chamada “minuta do golpe” — documento encontrado na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres — como:

“…um papel apócrifo, um delírio que jamais contou com a anuência ou mesmo o conhecimento do então presidente”.

 

Generais sob a mira da Primeira Turma do STF

As defesas dos generais Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira seguiram uma linha semelhante. Os advogados argumentaram que os militares agiram dentro de suas atribuições e que a participação em reuniões com o chefe do Executivo não pode ser criminalizada.

Guilherme Seta, advogado de Braga Netto, sustentou que seu cliente está sendo julgado por “ilações e narrativas construídas a posteriori” e não por atos concretos.

“A defesa se vê diante de uma acusação fluida, baseada em interpretações de mensagens e discursos, mas sem a materialidade de um crime de tentativa de golpe de Estado.
Discutir cenários políticos, por mais tensos que sejam, não é conspirar”, declarou Seta.

Para a defesa do general Augusto Heleno, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cumpria seu dever ao levar informações e análises ao presidente, e que as discussões nunca evoluíram para um plano de ação.

 

Próximos Passos e Alta Tensão

Com o fim das apresentações das defesas, o julgamento entra agora em sua fase decisiva. A sessão será retomada na próxima terça-feira, quando os ministros da Primeira Turma do STF começarão a proferir seus votos.

A expectativa é alta, visto que a PGR pede penas que, somadas, podem ultrapassar 40 anos de reclusão.

O desfecho do caso é considerado um dos mais importantes da história recente do país, com potencial para redefinir parâmetros sobre os limites da liberdade de expressão e da atuação política das Forças Armadas no cenário nacional.

 

FonteDa redação
« Artigo anterior
Em artigo, Mendes defende modelo fiscal de MT como caminho para o Brasil e critica déficit da União

