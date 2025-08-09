28.6 C
Rondonópolis
, 9 agosto 2025
type here...
 
 
Nacional

RS registra neve em algumas localidades; na próxima semana massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil

Fenômeno climático não causou problemas, segundo a Defesa Civil

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
(Foto: Milena Velho Amaral / Divulgação)

A paisagem de algumas localidades no Rio Grande do Sul amanheceu com neve neste sábado (9). A expectativa de massa polar sobre a região já havia levantado a possibilidade de geada e de precipitação invernal, em que a chuva congela até chegar ao solo em formato de flocos ou partículas semicongeladas.

Considerada uma das cidades com mais baixos registros de temperatura, a 185 km de Porto Alegre, Cambará do Sul, localizada a mais de 1 mil metros de altitude em uma região de cânions e serras, foi uma das que tiveram registros de neve. A temperatura por lá ficou em aproximadamente 2ºC.

De acordo com alguns veículos de informação da região, o registro mais baixo foi em São José dos Ausentes, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC.

Vacaria também ficou nessa faixa, com 0,6ºC. Já os termômetros de Palmeira das Missões marcaram 1,1ºC.

A Defesa Civil estadual confirmou a ocorrência de neve em algumas localidades, sem causar, até o momento, transtornos por conta do fenômeno climático.

A expectativa da Climatempo é de que a massa de ar polar que se encontra na região siga até pelo menos quarta-feira (13), ficando mais intenso a partir deste domingo (10).

No início da próxima semana, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Centro-Oeste e do Sudeste, com possibilidade de mínimas abaixo de 10°C em várias cidades.

FonteAg.Br
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Coronel Grasielle Paes assume comando da PM em Rondonópolis com foco na continuidade do combate ao crime
Próximo artigo »
Tragédia na BR-163: Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos no norte de Mato Grosso

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

Estadoatribunamt.com.br -

“O medo de denunciar não pode nos paralisar”, diz mulher assistida pela Patrulha Maria da Penha

"O medo de denunciar não pode nos paralisar. Vivemos anos sendo vítimas de violência doméstica, mas chega uma hora...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -spot_img
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.