O Supremo Tribunal Federal (STF) começa na terça-feira, 2 de setembro, o julgamento da chamada Ação Penal do “núcleo 1”, que tem como réu principal o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão de abertura ocorrerá pela Primeira Turma da Corte; o calendário reservado pela presidência da turma prevê sessões entre os dias 2 e 12 de setembro.

Cronograma das sessões As sessões foram agendadas para 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Nos dias 2, 9 e 12 estão previstas atividades nos turnos da manhã e da tarde; nos dias 3 e 10, apenas pela manhã. Horários apontados pela cobertura incluem início às 8h (horário de Mato Grosso) nas sessões matutinas e retomada às 13h (MT) nas vespertinas.

Quem são os réus A ação do chamado “núcleo 1” inclui oito acusados: Jair Bolsonaro (ex-presidente);

Alexandre Ramagem (ex-diretor da ABIN e atualmente deputado federal);

Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF);

Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);

Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);

Walter Braga Netto (ex-ministro; foi candidato a vice em 2022);

Mauro Cid (ex-ajudante de ordens). Acusações em análise A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta, entre outros, os seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (descrita comumente como golpe de Estado), dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado. Parte das acusações contra Alexandre Ramagem foi suspensa em razão de prerrogativa parlamentar, de modo que ele responde a três das cinco imputações originalmente apresentadas.

Rito processual e sequência de votação O julgamento seguirá o rito previsto no Regimento Interno do STF e na Lei nº 8.038/1990. A abertura da sessão de 2 de setembro ficará a cargo do presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. O relator, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do relatório do processo e será o primeiro a votar. Em seguida votarão, segundo a ordem divulgada, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, Cristiano Zanin. A decisão na turma depende da maioria de três dos cinco votos.

Possibilidade de pedido de vista e impacto no calendário Qualquer ministro pode pedir vista, o que suspende o andamento do julgamento até que o pedido seja devolvido. Pelo regimento, o prazo para devolução de vista nesse tipo de rito é de até 90 dias, o que pode postergar a conclusão do julgamento se ocorrerem pedidos de análise mais aprofundada.

Prisão e cumprimento de eventual pena A eventual condenação não implica prisão automática: a execução da pena somente poderá ser efetivada após exame de recursos cabíveis. Para oficiais das Forças Armadas e autoridades com direito a regime especial, a legislação processual prevê localizações diferenciadas de cumprimento, como alas específicas em estabelecimentos prisionais ou dependências das Forças Armadas, conforme o Código de Processo Penal.

Esquema de segurança e transmissão Autoridades locais e órgãos de segurança preparam esquema reforçado para os dias de sessão, incluindo restrição de circulação em áreas do Supremo, varreduras e operações de vigilância. Coberturas relatam uso previsto de drones em áreas próximas (como a Praça dos Três Poderes) e integração de forças policiais para o entorno das sedes das cortes. O julgamento também será transmitido ao vivo pelos canais do STF, TV Justiça e demais plataformas oficiais, segundo reportagens consultadas.