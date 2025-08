Manifestantes e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam a Avenida Paulista na tarde deste domingo (3). O movimento defendeu anistia aos condenados pelos atentados de 8 janeiro, assim como o impeachment e a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também houve passagens de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por dar atenção ao atual momento brasileiro.

O ato em São Paulo foi organizado por grupos conservadores, políticos de direita e religiosos apoiadores do ex-presidente. Aconteceram manifestações semelhantes em todo o país com destaques para cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá, Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Brasília.

O ex-presidente Bolsonaro não pode comparecer, pois cumpre medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, desde 18 de julho, como uso de tornozeleira eletrônica e restrições de locomoção.

Motivos e pautas centrais