O economista Luís Otávio Bau Macedo, professor associado do curso de Economia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), entende que o projeto de expansão da ferrovia rumo ao norte do Estado significará redução expressiva do valor adicionado local, gerando queda de arrecadação.

Em uma explanação pública, Luís Otávio observa que a expansão da ferrovia para o norte sempre foi inexorável e excelente para Mato Grosso. Também pontua que outros projetos como a ferrovia conectando a norte-sul, e outra ligando Sinop ao porto de Miritituba no Pará, irão reduzir os custos logísticos e ampliar as possibilidades de escoamento da safra mato-grossense, bem como de produtos agroindustrializados, tais como carnes e biocombustíveis.

A intenção do economista é justamente questionar Rondonópolis nessa nova fase, alertando que em torno de 25% do valor adicionado municipal provém da ferrovia. Assim, ele avalia que o melhor caminho seria desenvolver uma estratégia de diversificação produtiva discutida com a sociedade civil.

O exemplo dado por ele nesse sentido são os “planos de concertação” regional italianos, entre outros casos, onde os atores regionais pactuam metas e ações estratégicas que são de benefício mútuo: poder público regional e municipal, entidades empresariais, sindicatos de trabalhadores, universidades e centros de pesquisa.

Os investimentos, segundo ele, ao invés de serem resultados de negociações de varejo, entre representantes do Legislativo e Executivo, passam a ser fomentados por um plano integrado e sinérgico de diversificação produtiva.

Além disso, Luís Otávio acredita que a criação de uma agência de desenvolvimento regional, com representação paritária público/privada, seria um meio de garantir políticas estáveis de Estado, e não de Governo.

Vale informar que até agora a Prefeitura de Rondonópolis não chamou representantes da sociedade para discutir alternativas para as consequências da ampliação da ferrovia rumo ao norte.