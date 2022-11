A volta das chuvas retoma os problemas de infraestrutura na região do Residencial Sagrada Família, em Rondonópolis. Com a chuva de ontem, as ruas da região voltaram a sofrer com enxurradas e atoleiros. Muitos moradores não conseguiram chegar em casa ontem ou ir para o trabalho hoje devido ao atoleiro.

A moradora Jussânia denunciou ao A TRIBUNA a situação de caos na Rua A103, na segunda quadra atrás do Tenda Motel, com vários carros atolados. Além de não conseguir sair para trabalhar, reclamou que até entregador tem ficado atolado no bairro. Nesse caso, ela informou que uma empresa está fazendo obras de galerias de águas pluviais, sendo que abriu os buracos, assentou as manilhas e jogou a terra em cima, sem compactar – deixando a terra solta. https://www.atribunamt.com.br/wp-content/uploads/2022/11/VID-20221123-WA0013.mp4

Na Avenida W-11, a moradora Carleti gravou vídeos e postou nas redes sociais, mostrando que ficou com o carro atolado junto com os filhos quando chegava em casa ontem. “Valeu, Zé Carlos! Muito obrigada pelo seu serviço de qualidade nas praças que você está fazendo e o Sagrada Família fica aqui, sem assistência. Agora como eu vou sair daqui só Jesus para saber!”, relatou no vídeo.