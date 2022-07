Os estudantes e vestibulandos que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), já estão se preparando para a prova, que acontece em novembro de 2022. Mesmo já estando na metade do ano, ainda é possível mudar alguns processos na rotina de estudos e entender como se dar bem no exame, a principal porta de entrada para o ensino superior.

Não existe, é claro, uma rotina específica que seja eficaz para todos os candidatos, já que cada pessoa é única e se adapta de uma maneira diferente. Mas, algumas orientações valem para todos os candidatos.

Uma pesquisa desenvolvida por um grupo de psicólogos nos Estados Unidos, na área da psicologia educacional, e publicada pelo Sage Journal, mostrou que as técnicas mais úteis são a realização de testes práticos, como os simulados, e a distribuição organizada de conteúdos.

O sócio-diretor da startup, Vinícius Freaza, defende a importância de os alunos fazerem simulados. “É por meio da simulação do exame que o candidato consegue entender quais são seus pontos fortes e quais conteúdos precisa se dedicar mais para atingir o resultado esperado. Hoje atendemos mais de 3 mil escolas em todo o país, e o retorno que recebemos é muito positivo, pois a partir dos resultados dos simulados o aluno consegue se antecipar e direcionar o foco de seus estudos aumentando as chances de aprovação”, destaca o executivo.

Pensando nisso, Freaza separou algumas dicas gerais e valiosas que podem contribuir nesse processo de estudos. Veja a seguir.

Saiba priorizar

O Enem é bastante extenso e composto por vários conteúdos diferentes. Saber quais são os assuntos mais recorrentes em cada área do exame é essencial. Isso ajuda o candidato a ser mais assertivo, concentrando suas energias e tempo no que é realmente importante.

Faça um planejamento

Após entender os conteúdos que, de fato, precisam ser priorizados é extremamente necessário desenvolver um planejamento que mantenha a rotina de estudos, definindo quantas horas por dia serão dedicadas a cada área ou disciplina.. É importante também descansar, praticar atividades físicas e que ajudem a manter a saúde mental.

Não erre questões fáceis

O Enem é corrigido com uma metodologia específica chamada de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Tal teoria atribui maior pontuação a candidatos que acertam um maior número de questões fáceis. Por isso, é fundamental que o candidato saiba identificar e priorizar questões fáceis em provas antigas do Enem, por exemplo.

Faça simulados

Fazer simulados ajuda o seu cérebro a se acostumar com as características da prova. O Enem é diferente de todos os outros vestibulares, com questões que envolvem diversas disciplinas e exigem grande habilidade de leitura e interpretação de textos em todas as áreas. Para entender como ele funciona e dominar essa estrutura, os simulados devem fazer parte do seu dia a dia e, com isso, é possível se sentir mais seguro para o momento do exame.