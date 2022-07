A Fundação André e Lucia Maggi (FALM), em parceria com a AMAGGI e a Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso (Fatec/Senai-MT), promoverá, nesta quinta e sexta-feira (dias 28 e 29 de julho), um evento em Cuiabá e Rondonópolis para estudantes do curso de graduação tecnológica em Agrocomputação e cursos correlatos da Fatec.

Na ocasião, a AMAGGI realizará, na sede da instituição de ensino das duas cidades, a doação de um equipamento voltado para a área de agricultura de precisão, a fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do curso. Além disso, coordenadores de três fazendas da empresa realizarão palestras sobre temas como conectividade, telemetria, geoprocessamento e sensoriamento remoto.

Durante a atividade, equipes da FALM e AMAGGI orientarão os profissionais da Fatec sobre a utilização do equipamento, que conta com diversos monitores, sensores e antenas para contribuírem com o funcionamento da tecnologia embarcada. Trata-se de um tipo de sistema inovador que permanece integrado a um microprocessador e permite auxiliar na otimização e melhoria das tarefas relacionadas à agricultura de precisão.

A FALM é a instituição encarregada de conceder bolsas a estudantes do curso. Atualmente, Cuiabá conta com cinco bolsistas, enquanto Rondonópolis possui três. De acordo com a Analista de Projetos da Fundação, Adriana Caramello, responsável pelo projeto da FALM, “o evento é uma oportunidade de conectar profissionais com estudantes, aproximando a teoria com a prática, além de reforçar a importância do acesso ao ensino superior como mola propulsora para o desenvolvimento de mão de obra qualificada das juventudes, a fim de gerar impactos positivos às comunidades”.

Conectar discentes com o mercado de trabalho e com a realidade do agronegócio, um dos setores mais importantes para a economia, tanto regional quanto nacional, também é uma das metas da atividade.

Para isso, o time de Atração e Seleção da AMAGGI ficará encarregado de falar sobre as vagas disponíveis e dará dicas sobre empregabilidade. No encerramento, os participantes poderão fazer perguntas e concorrer a brindes.