Para o ano que vem, espera-se que a área da soja para a safra 22/23 em Mato Grosso continue avançando, alta de 2,95% em relação à safra passada, estimada em 11,73 milhões de ha. A projeção é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), que divulgou nesta semana as perspectivas para a cultura da soja em 2023.

No que tange ao rendimento, a estimativa de produtividade exibiu alta de 1,80% ante a safra passada, ficando prevista em 58,51/sc. Apesar de o indicador estar acima do observado no ano passado, algumas regiões registraram falta de chuvas no mês de nov-22, o que limitou o potencial produtivo. Além disso, segue a preocupação quanto às chuvas na hora da colheita da soja, o que pode influenciar no aumento de grãos avariados.