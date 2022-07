Uma carreta carregada com fardos de adubo, tombou e provocou um acidente outros cinco carros de passeio na manhã desta quinta-feira (14/07) no km 335 da BR-364. Neste momento, a pista está totalmente interditada nos dois sentidos e parte da carga caiu na pista. Segundo informações preliminares, há 1 pessoa morta e pelo menos 5 feridas.

A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para o atendimento envolvendo múltiplos veículos, com a participação da carreta mais carros.

No local a pista é duplicada. Equipes de resgate da Rota do Oeste, do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local.

Uma carreta tombou após a colisão com automóveis e parte da carga derramou na rodovia. Equipes de Conserva da Rota do Oeste foram acionadas para a limpeza. A ocorrência está em andamento.