A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 10h35 para atenderem uma ocorrência na BR-364, em Campo Verde (MT). Um acidente envolvendo quatro veículos de passeio e duas carretas aconteceu nesta manhã de quinta-feira (14/07).

A pista foi interditada para socorrerem as vítimas e a realização da perícia. As equipes de resgate da Concessionária Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local para socorrerem as vítimas envolvidas no trágico acidente.

Uma pessoa veio a óbito e as outras cinco pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Três vítimas recusaram atendimento móvel e tiveram que assinar o termo de recusa de encaminhamento médico.

Segundo a PRF, uma carreta carregada com fardos de açúcar tombou após a colisão com um dos automóveis. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada na rodovia.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) esteve no local e fez os procedimentos. As equipes da Rota do Oeste atuaram na limpeza da pista, fizeram a remoção e reposicionamento dos veículos.