Os servidores públicos municipais de Rondonópolis, que estão em estado de greve desde 5 de maio, voltaram a se reunir na Câmara Municipal ontem (29) em mobilização para evitar a aprovação de projetos de lei do Poder Executivo, com reajuste salarial para professores que não foi aprovado pela categoria e de criação de cargos comissionados que terão um impacto de pelo menos R$ 2 milhões na folha de pagamentos do Município.

Os projetos acabaram não sendo votados e a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Giane Lina Teles, garante que os servidores se manterão mobilizados para evitar a votação de projetos que não atendem as categorias e projetos que podem prejudicar a cidade, como o da criação de cargos comissionados com grande impacto nos gastos municipais.