A um dia do fim do contrato da Prefeitura com a Cidade de Pedra, o prefeito José Carlos do Pátio prorrogou via decreto a situação emergencial no transporte coletivo até 31 de dezembro deste ano.

O decreto 10.918, de 27 de junho de 2022, prorroga de forma emergencial o contrato com a empresa Cidade de Pedra, que vai continuar prestando o serviço em Rondonópolis.

A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), criada para operar o transporte coletivo na cidade, já tem orçamento, sede e veículos para iniciar o serviço, porém não foram divulgadas informações sobre a contratação de trabalhadores. O A TRIBUNA solicitou informações sobre o início dos serviços da AMTC à Prefeitura, mas não obteve resposta.

Enquanto a indefinição persiste, o usuário do transporte coletivo em Rondonópolis continua penalizado com um serviço precário, sem agilidade e com linhas insuficientes para atender as necessidades dos cidadãos.

O transporte coletivo é um dos principais gargalos de Rondonópolis e a implantação da AMTC efetivamente se arrasta há mais de um ano e meio.