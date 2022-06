Com quase 100% de cobertura de rede de esgoto no município, o Sanear liberou nesta terça-feira (28/06) a ligação do esgotamento sanitário para os moradores dos Residenciais Lúcia Maggi e Padre Miguel,

A equipe do departamento de esgoto da autarquia está comunicando porta a porta 329 residências e estabelecimentos comerciais, orientando o procedimento correto de ligação na rede de esgoto e, a maneira adequada para eliminar a fossa séptica.

O Jardim Montreal e o condomínio Ibiza, ainda em construção, cerca de 410 residências, serão beneficiados com a nova elevatória de esgoto.

Com esta nova obra mais 3 mil pessoas terão acesso ao saneamento básico em Rondonópolis. O serviço de água e esgoto no município é público e conta com mais de 96% de cobertura de rede de esgotamento sanitário.