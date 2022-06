A equipe mato-grossense de jiu-jitsu conquistou o bicampeonato nacional na modalidade esportiva, trazendo para Mato Grosso 26 medalhas de ouro. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2022 ocorreu esta semana em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera.

Formada por atletas de Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, São José do Rio Claro, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Primavera do Leste, Sapezal e Itiquira, Cuiabá, Porto Seguro, Nova Xavantina, a equipe contou com 203 inscritos. Além das medalhas de ouro, os atletas conquistaram também 35 medalhas de prata e 48 de bronze, totalizando 506 pontos.

A delegação mato-grossense contou com o apoio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

De acordo com o presidente da Federação de Jiu-Jitsu Esportivo de Mato Grosso, professor Paulo Cesar Venâncio, esse resultado é fruto de uma união de forças entre os atletas.

“Parabéns professores, instrutores e atletas guerreiros que lutaram tanto. Vi de perto cada suor, cada lágrima, não foi fácil. Gladiaram até o fim, pois estávamos em segundo lugar na classificação geral e na última luta viramos o placar e conquistamos o título”, destaca.

Venâncio também ressalta o apoio que a delegação recebeu do Governo de Mato Grosso, importante para que a equipe se sentisse amparada e obtivesse bons resultados no tatame, destacando o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, além do secretário adjunto de Esporte da Secel-MT, David Moura, que garantiram três ônibus para o transporte dos atletas por meio de convênio firmado com a Federação.

“Os esforços foram muitos, tanto da parte dos atletas para trazerem medalhas quanto pelos secretários que visualizaram a projeção nacional desse esporte que levou o nome de Mato Grosso para o Brasil mais uma vez. O jiu-jitsu é uma arte marcial completa, trabalha, além é claro, do condicionamento físico como força, resistência e técnica, os princípios de moral e ética, transformando um atleta em um cidadão melhor”, conclui Venâncio.