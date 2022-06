A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 18 kg de entorpecentes e 6 mil maços de cigarros. As situações ocorreram em cidades diferentes do estado de Mato Grosso e em horários diferentes do dia.

A primeira situação ocorreu durante a tarde de ontem, no km 116 da BR 163, proximidades do município de Rondonópolis, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus que fazia o trajeto Foz do Iguaçu/PR – Sinop/MT.

Durante a fiscalização aos passageiros, um homem chamou atenção da equipe policial pelo nervosismo e inquietação com a fiscalização. Ao ser indagado, afirmou que trazia duas bolsas grandes contendo cigarros.

Ao ser feita a verificação nas bolsas, foram encontrados 6 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai, o que não é permitido pela legislação brasileira.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e o passageiro foi detido, a princípio, pelo crime de contrabando, sendo posteriormente encaminhado à Polícia Federal de Rondonópolis.

A segunda ocorrência aconteceu no início da noite, na BR 364, município de Rondonópolis/MT, quando uma equipe da PRF deu ordem de parada a um ônibus que fazia a linha Cuiabá – Goiânia.

Durante a fiscalização, foi utilizado o cão de faro da PRF, Rango, o qual identificou uma mala no compartimento de bagagens do veículo. Os policiais foram em busca do possível dono da bagagem, localizando uma mulher como proprietária.

Indagada sobre o conteúdo da mala, informou, extremamente nervosa, que seriam roupas e pertences pessoais. Ao abrir a mala, foram encontrados seis pacotes de skank (popularmente conhecida com supermaconha), um total de 8 kg da substância ilícita.

Questionada sobre o conteúdo ilícito, a mulher entrou em contradição com sua informação anterior e afirmou que não conhecia o conteúdo da mala, que tinha apenas recebido de alguém na rodoviária de Porto Velho/RO pedindo para entregar em Goiânia.

Diante dos fatos, a mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis.

A última ocorrência do dia aconteceu na cidade de Primavera do Leste, quando uma equipe da PRF de plantão recebeu uma denúncia anônima, informando que um veículo carregado com drogas estaria dentro do pátio de uma transportadora.

Com a informação a equipe se deslocou até o local informado para averiguar a situação. Ao realizar a busca no veículo, foi notado um forte odor proveniente do banco traseiro.

Além disso, notou-se ainda que o banco do veículo aparentava um peso diferente do que seria considerado o peso normal.

Ao averiguar os bancos do veículo foram encontrados dez tabletes de drogas. Um total de 10 kg de pasta base de cocaína. No momento da diligência o veículo estava estacionado no pátio da transportadora e nenhuma pessoa foi detida.

Diante disso, toda a substância ilícita e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste para os procedimentos cabíveis.