Policiais militares do 5º Batalhão impediram, nesta segunda-feira (27.06), um roubo em uma loja na região central de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), recuperaram celulares e prenderam, em flagrante, um suspeito de 27 anos. Durante ação, os militares ainda apreenderam uma arma de fogo e seis munições intactas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar, foi acionada via Ciosp, de que havia um roubo em andamento na Rua 13 de Maio região central do município.

Rapidamente, os policiais se deslocaram para o endereço informado e identificaram o proprietário em luta corporal com o suspeito. Momento em que os policiais conseguiram mobilizá-lo.

A vítima relatou que o homem chegou no local, armado, anunciando o roubo e exigindo que os funcionários colocassem diversos aparelhos celulares dentro de uma mochila e em seguida mandou que todos fossem para os fundos da loja.

A vítima ainda contou que neste momento conseguiu repreende-lo. O proprietário da loja ressaltou que estava com dores nas pernas e um corte na mão direita devido a luta corporal com o suspeito.

O homem, a arma e os celulares foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.