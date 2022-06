Os casos de Covid-19 continuam aumentando em Rondonópolis. Somente nesta última semana, mais 169 pessoas se infectaram com a doença e tiveram os casos confirmados. Com isso, o número de pessoas infectadas até este domingo (26) chegou a 212, sendo que destas, 209 estão em isolamento domiciliar. Não foram confirmadas mortes em decorrência da Covid-19 nesta última semana. Mesmo assim, Rondonópolis segue sem leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid nos hospitais públicos da cidade. Ontem (27), a Secretaria Municipal de Saúde informou que pretende reabrir os leitos 10 leitos de UTI Covid no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) para atender pacientes com Covid-19, porém não estaria conseguindo vagas para transferir os pacientes de outras enfermidades internados na UTI do hospital. Segundo a Saúde, é preciso transferir todos os pacientes atuais para poder receber aqueles com Covid-19, pois não podem ser misturados. O Governo do Estado, por sua vez, continua mantendo a decisão de não reabrir leitos de UTI no Hospital Regional de Rondonópolis, encaminhando residentes da cidade que precisam de UTI Covid para o Hospital São Lucas em Primavera do Leste.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde, segue anunciando mudanças na estrutura de atendimento na rede pública do município em função da disparada no número de casos da doença. Entre as mudanças está a reativação do Hospital de Retaguarda para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas gripais e de Covid-19.

