A Polícia Militar (PM) através das suas unidades do 5º BPM e da 14º CIPM de Força Tática e com esta a Patrulha Rural, iniciou hoje (27/06) a Operação Comando Móvel com o intuito de policiar e prevenir a ocorrência de crimes na região Salmem.

A Operação se estenderá por toda a semana, com várias frentes de atuação.

Serão operações ostensivas com o Grupo de Apoio – GAP, Ronda escolar, Força Tática, RAIO, Patrulha Rural e viaturas extras em horários e dias diferenciado.

Fazendo parte da Operação, o comando da PM é instalado a cada dia num ponto da região, como forma de se aproximar da população e ouvir suas queixas e possíveis denúncias.

O objetivo é o enfrentamento e a manutenção direta dos índices criminais importantes, preservando a ordem pública e promover segurança.

Apesar de todo reforço no policiamento na Região Salmem, o policiamento ostensivo no restante da cidade não será prejudicado, e todas as ocorrências solicitadas no 190 seguem sendo atendidas normalmente.