Policiais militares da 7ª Companhia Independente prenderam três homens, armados, após fazerem ameaças em uma assentamento rural no município de Jaciara. Os militares ainda apreenderam um carro, diversas munições, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, na noite do último sábado (25/06), que três homens em um veículo Onix branco, estariam armados na região do Assentamento União da Conquista.

Diante da denúncia, os policiais realizaram uma barreira até a saída do município com objetivo de prender os suspeitos. Em certo momento, os policiais identificaram um veículo com as mesmas características na denúncia.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram três armas de fogo, municiadas e prontas para disparo. Questionados, os suspeitos disseram que foram até o assentamento cobrar por uma dívida que não havia sido paga com a venda de uma caminhonete Hillux.

Os suspeitos e as armas foram encaminhadas à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.