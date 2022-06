O Ônibus Lilás chega em Rondonópolis para levar atendimento até as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar residentes nas aldeias indígenas, quilombolas e assentamentos durante os dias 23, 29 e 30 de junho e 1 de julho.

O veículo equipado com estrutura para realizar diversos atendimentos conta com computadores, impressoras, geradores de energia, cadeiras, copa e banheiro. Entre os serviços prestados há acolhimento de denúncias sobre violação de direitos humanos, atendimento psicossocial, informações sobre direitos, orientações sobre violência doméstica e serviços disponíveis nas redes de proteção e defesa.

Na área da saúde, o município ofertará testes rápidos para hepatite e sífilis, atualização da caderneta de vacinas, consulta médica com solicitação de todos exames preventivos referentes à saúde da mulher.

O cronograma atende a Aldeia Tadarimana na manhã do dia 28 de junho e na tarde do mesmo dia a comunidade da Nova Galileia. No dia 29 durante o período matutino estará na Gleba Rio Vermelho e no período vespertino no Campo Limpo. Durante o dia 30 inteiro atenderá as mulheres no assentamento Carimã e no dia 1 de julho na Vila Naboreiro.

Os atendimentos ocorrem por meio de uma parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) com a Prefeitura de Rondonópolis através da Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, do Conselho da Mulher, CRAS e outras Secretarias que compõem o município para dar continuidade aos atendimentos.