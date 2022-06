A obra de expansão da ferrovia com os trilhos que hoje chegam até Rondonópolis sendo levados até Cuiabá e Lucas do Rio Verde começa a se tornar realidade com a primeira licença emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para o início da construção.

Para Rondonópolis ficam as dúvidas quanto ao futuro e os impactos da expansão para a cidade, contudo, segundo a empresa Rumo S/A, concessionária da ferrovia, o projeto prevê que o terminal intermodal de Rondonópolis continue sendo o maior do Estado e da América Latina.

De acordo com Vinícius Delmondes, diretor comercial da Rumo em Rondonópolis, a expansão dos trilhos busca a abertura de novos mercados e não a redução da movimentação financeira no terminal de Rondonópolis.

“Hoje o terminal de Rondonópolis é o maior da América Latina e continuará sendo o primeiro mesmo com a expansão dos trilhos para as outras cidades”, destacou.

A primeira ferrovia estadual deve ter 740 quilômetros de linha férrea que vão interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, e que vão se conectar à malha ferroviária nacional, em direção ao Porto de Santos (SP).

O projeto prevê investimento de R$ 12 bilhões para a implantação da ferrovia estadual. A partir do início das obras, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager) ficará responsável pela fiscalização do andamento.