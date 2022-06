Com o anúncio da primeira Licença de Instalação (LI) emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) que autoriza a Rumo S/A a iniciar a construção de 8,67 km da 1º Ferrovia Estadual de Mato Grosso, com o trecho dentro do município de Rondonópolis, o A TRIBUNA conversou com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, e o diretor comercial da Rumo em Rondonópolis, Vinícius Delmondes, que avaliaram os impactos econômicos na cidade com o início das obras, indicando que Rondonópolis terá a economia movimentada de forma positiva pelos próximos dois anos.

A intenção da Rumo, conforme explicou Delmondes, é priorizar a contratação de mão de obra local para o canteiro de obra de construção dos primeiros quilômetros da ferrovia em Rondonópolis. A empresa também deve movimentar o setor de serviços da cidade com a construção.

“A informação é de que cerca de 1 mil pessoas devem ser contratadas para a construção dos trilhos neste momento inicial. A prioridade será a busca por mão de obra local”, acrescentou o secretário Alexsandro Silva.

Além de gerar empregos diretos, o secretário destacou que a construção vai fomentar a economia local como um todo, movimentando, principalmente, o setor de serviços da cidade e fomentando ainda de forma indireta a geração de mais empregos.

“A expectativa é que nos próximos dois anos, Rondonópolis sentirá os efeitos positivos na economia local com os investimentos da Rumo na construção da ferrovia”.

O projeto completo da 1ª Ferrovia de Integração Estadual prevê um corredor logístico de 740 km que ligará os municípios de Rondonópolis, Lucas do Rio Verde e Cuiabá. A construção da ferrovia conecta Mato Grosso à malha ferroviária nacional, em direção ao Porto de Santos (SP). O investimento previsto é de R$ 12 bilhões.