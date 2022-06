Nesta sexta-feira (25), por exemplo, um paciente de Rondonópolis estava internado em um box de UTI de emergência no Hospital Regional aguardando transferência para o município vizinho. Segundo informações confirmadas pela SES, o paciente foi levado ao Hospital Regional pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo internado com suspeita de Covid.

A situação já mobilizou políticos locais que cobraram a reabertura dos leitos de UTI no Hospital Regional de Rondonópolis ou na Santa Casa, porém, até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirma a informação que os pacientes de Rondonópolis que precisam de tratamento intensivo em decorrência da Covid serão encaminhados para Primavera do Leste.

Pacientes residentes em Rondonópolis que necessitam de UTI continuam sendo enviados para o Hospital São Lucas em Primavera do Leste, onde o Governo do Estado mantém 20 leitos de UTI para Covid-19.

As internações por Covid-19 em Rondonópolis vêm aumentando em função da elevação do número de casos da doença na cidade e tanto Governo do Estado como Município não reabriu nenhum leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender casos mais graves.

Além dos pacientes que precisam ser transportados cerca de 150 quilômetros, algumas vezes em estado grave, para Primavera do Leste, nas últimas semanas pelo menos quatro óbitos de residentes de Rondonópolis ocorreram no hospital da cidade vizinha. Nestes casos, as famílias ainda precisam proceder com o translado do corpo para Rondonópolis.

Situações como estas poderiam ser evitadas com a reabertura de leitos de UTI para pacientes com Covid-19, já que Rondonópolis possui estrutura adequada para o serviço. Três hospitais públicos da cidade contam com leitos de UTI, porém nenhum vem sendo destinado para pacientes com Covid.

No caso do Hospital Regional, que conta com 20 leitos de UTI adulto geral em funcionamento, a SES já informou que não irá destinar nenhuma vaga para pacientes com Covid e também não indicou que poderia reabrir leitos na Santa Casa.

Além disso, o Governo do Estado informou em nota que o Município pode abrir os leitos caso entenda necessário.

A Prefeitura, por sua vez, informou na semana passada que a Secretaria Municipal de Saúde poderia reabrir leitos de UTI para pacientes com Covid no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz, mas estava com dois pacientes internados na UTI e somente poderia destinar os leitos para Covid após a alta destes pacientes.

Contudo, até esta sexta-feira (24), nada havia mudado e Rondonópolis continuava sem nenhum leito de UTI disponível.