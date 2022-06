O aumento da procura por testes de Covid-19 na rede pública de saúde do Município e o afastamento de profissionais de saúde infectados levou a Secretaria Municipal de Saúde a anunciar mudanças nos locais e horários de testagens para a doença.

Segundo o Município, com as enfermeiras responsáveis afastadas com atestado médicos, sete unidades básicas de saúde estão temporariamente com os serviços de testagem suspensos.

Não realizam testes para Covid em Rondonópolis, os postos de Saúde Verde Teto, Alfredo de Castro, Bom Pastor, Pedra 90, Serra Dourada, Marechal Rondon e Jardim Europa. As demais unidades continuam atendendo pacientes com suspeita de Covid normalmente para a testagem.

Além disso, o aumento da demanda por testes nas últimas semanas fez com que a Saúde decidisse por definir um novo horário para atendimento dos pacientes com sintomas de Covid e para a realização dos testes nos postos de saúde.

De acordo com a Pasta, o atendimento será dividido entre dois turnos. Pela manhã os testes serão realizados das 9h às 11h e no período da tarde, das 15h às 17h. A intenção é para separar os pacientes com sintomas que precisam de testes do fluxo normal de atendimento.

A Secretaria de Saúde reforçou que, para o teste ser realizado, o paciente deve apresentar sintomas há, pelo menos, três dias. Na rede SUS, os testes somente são feitos em usuários que tenham sintomas.