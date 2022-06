A Prefeitura de Rondonópolis realiza neste sábado (25) o ‘Dia D’ de vacinação contra Influenza, Sarampo e Covid-19 e convoca os munícipes que ainda não foram imunizados dentro dos grupos alvos para se imunizarem.

As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde do município, no período matutino das 7h às 11h e no vespertino das 13h às 17h.

INFLUENZA

Os maiores de 60 anos ainda não imunizados recebem a vacina contra influenza. As crianças entre seis meses e cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) bem como os trabalhadores da saúde dos setores públicos e privados são o público-alvo da campanha.

Esses e outros grupos podem realizar a atualização da carteira desde que as vacinas sejam compatíveis de serem aplicadas no mesmo dia.

SARAMPO

Desde abril, quando teve início a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a SMS disponibiliza, a vacina tríplice viral – que protege contra a doença.

O imunizante também está sendo ofertado na Zona Rural por três equipes da SMS que se deslocam até as diversas comunidades para realizar a aplicação ao público-alvo da campanha, e estarão abertos nesse Dia D.

Lembrando que agora em 2022, a Campanha contra o Sarampo está voltada prioritariamente para crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias e trabalhadores da área da saúde.

COVID-19

Quanto a Covid-19 a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as pessoas que ainda não se imunizaram ou não completaram o quadro de vacinação, que procurem uma unidade básica de saúde e se imunizem, pois novos casos estão acontecendo na cidade e a vacinação ainda é a melhor prevenção.

Conforme a SMS para crianças entre 5 e 11 anos estão disponíveis primeiras e segundas doses, cerca de 25% desse grupo ainda não foram imunizadas.

Para adolescentes e adultos, com idade compreendida entre 12 e 39 anos, estão disponíveis a primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes. Para pessoas com 40 anos ou mais, estão disponíveis primeira, segunda, terceira e quarta doses.

Ressaltando que pessoas de todas as idades com comorbidades e imunossuprimidos que ainda não se imunizaram também podem procurar uma unidade de saúde para todas as doses.