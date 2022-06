Alunos do curso de Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis estão cobrando um posicionamento da instituição sobre a transferência dos cursos das turmas especiais para o prédio que a Prefeitura construiu na região do antigo aeroporto para abrigar a universidade.

Os alunos temem que sejam prejudicados com o impasse com o Município, principalmente, depois que o prefeito José Carlos do Pátio anunciou que não irá mais entregar a construção para a Unemat.

Hoje as aulas ocorrem na Escola Estadual Stela Maris, no bairro Edelmina Querubim, onde não existem laboratórios, a biblioteca é compartilhada com a escola de Ensino Fundamental e Médio e a assistência acadêmica deixa a desejar, com apenas três servidores, um deles cedido pela Prefeitura de Rondonópolis.

Os estudantes Rafaela Lima, Wallison Júnior Pereira dos Santos, Débora Camila de Oliveira e Roberto Barcelos, que cursam Jornalismo na instituição, procuraram o A TRIBUNA, pois o silêncio da reitoria e diretores da Unemat quanto a atual situação vem deixando a todos apreensivos.

“Queremos que a Unemat se posicione sobre o prédio. Que informe os acadêmicos se os cursos irão ou não se mudar para o local. Se vamos continuar na escola de forma improvisada. É direito dos estudantes terem a informação da realidade. Já tentamos contato com a reitoria, mas nunca conseguimos respostas”, explicou Rafaela.

Entre as preocupações apontadas pelos estudantes está a da falta de laboratórios, que são necessários para o curso e que isso possa vir impactar na qualidade do ensino.

“Nos preocupamos com o ensino. Hoje temos professores excelentes, mas precisamos de outras estruturas como laboratórios. Tivemos professor que deixou de aplicar prova na sala de aula, pois não tínhamos acesso a laboratório com computadores”, destaca Débora.

Além disso, os acadêmicos ressaltam que o fato da universidade funcionar em uma escola que atende alunos do ensino fundamental e médio traz algumas dificuldades, como o barulho intenso nos intervalos da escola, no mesmo momento em que os acadêmicos estão em sala de aula. “Atrapalha as aulas, pois atrapalha a concentração”, disseram.

“Nós precisamos que a Unemat se manifeste porque precisamos de um espaço acadêmico e não um espaço improvisado em uma escola”, afirmou Wallison.