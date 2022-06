“Não tinha necessidade e tinha coisa melhor para fazer, como banheiro, que não tem, ou um estacionamento, que está faltando isso aqui, pois as ruas são muito apertadas. Nós até achamos bom, mas está faltando um portão na entrada aqui da (Rua) José Barriga com a (Avenida) Bandeirantes, que é o ponto de entrar na praça e não tem portão. Ficou estranho”, afirmou, contando que há 23 anos vende frutas ao lado da praça.

Para o vendedor de frutas Clézio Borges dos Santos, mais conhecido como Goiano da Praça da Saudade, a reforma ficou muito boa, mas ele critica o fato de as grades instaladas impedirem que as pessoas cortem caminho pelo meio da mesma.

As grades impedem que as pessoas acessem de forma prática e rápida a praça e a opinião de algumas pessoas é que os recursos financeiros utilizados nessa instalação seriam melhor aproveitados se fossem utilizados para a construção de estacionamentos ao redor do local e banheiros para os usuários.

“Para falar bem a verdade, é a primeira praça cercada que eu vejo. No futuro, eu não sei qual vai ser a utilidade dessas grades, mas a princípio ficou esquisito esse negócio cercado. Mas o que mais me deixou chocado foi não terem mexido com as árvores que estão mortas, os galhos secos, que estão caindo na cabeça de gente aí na praça. Então, a parte de jardinagem, eu acho que era tão importante quanto a parte concretagem e mudança de piso. Mas ficou bonito, melhor que estava”, externou.

A reforma da Praça da Saudade teve duração de 11 meses e um custo de R$ 2,1 milhões aos cofres públicos, segundo a Prefeitura. Outras praças da cidade, como a da Vila Operária, e do bairro Belo Horizonte, também receberam o gradil de cercamento no entorno recentemente.

OUTRO LADO

Procurada para se manifestar sobre o porquê da instalação do gradil ao redor da Praça da Saudade, a Prefeitura não respondeu a reportagem até o fechamento dessa edição.