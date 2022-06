Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de drogas no município de Rondonópolis/MT. A situação ocorreu quando uma equipe da PRF junto ao Grupo de Operações com cães deu ordem de parada a um caminhão, o qual era conduzido por um homem.

Durante a fiscalização, o motorista foi questionado sobre origem e destino da viagem, alegou estar vindo do interior do MT com destino ao estado de São Paulo, onde iria fazer um frete.

Além disso, alegou que estava trabalhando com transporte de maquinas, porém não sabia informar o nome da empresa.

Diante do nervosismo do condutor e das informações contraditórias, foi realizada uma fiscalização minuciosa com ajuda com do cão farejador K9 Rango, o qual indicou que havia presença de substância entorpecente nos pneus do veículo.

Com isso o motorista acabou afirmando que carregava drogas. Foi necessário levar o caminhão até uma borracharia para que pudesse retirar a droga dos pneus, 193 tabletes de pasta base de cocaína, cerca de 200 kg da substância ilícita.

Foi constatado, ainda, que o caminhão tinha indícios de adulteração de sinal identificador. Indagado, o motorista disse que não sabia da procedência do caminhão.

Com tudo isso, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.