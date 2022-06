O maior temor dos moradores era a volta do período chuvoso sem que a obra estivesse pronta, o que poderia agravar ainda mais a erosão, que já põe em risco algumas residências conforme apontado no mês passado pela própria Prefeitura.

O Município ainda deve firmar contrato com a empresa e, posteriormente, dar a ordem de serviço. O processo pode levar ainda 30 dias.

A empresa vencedora do processo de licitação é a Village Engenharia e Construções, que terá um orçamento de R$ 2,9 milhões para as obras na Avenida das Andorinhas, que incluem ainda a pavimentação e drenagem de outras ruas dos bairros Vila Olinda e Ana Carla.

A Prefeitura publicou nesta semana o resultado da licitação para contratação da empresa que irá realizar as obras de drenagem e pavimentação no local.

Após meses com a obra de drenagem parada, que resultou em uma enorme cratera que tomou a via e passou a ameaçar algumas residências, os moradores da Avenida das Andorinhas, na região do Parque Universitário e Vila Olinda, finalmente podem ficar mais tranquilos.

Diante da situação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) chegou a solicitar a retirada de alguns moradores do local e o fornecimento de aluguel social para estas famílias.

A cratera na via se abriu depois que a obra de drenagem que estava sendo feita no local foi abandonada e a chuva destruiu o trabalho já feito. A avenida foi praticamente tomada pela erosão em sua parte final, que engoliu até calçadas das residências, colocando algumas em condição de risco de desabamento.

De acordo com a pasta de Infraestrutura, a empresa responsável pela obra de drenagem e pavimentação da via abandonou os serviços após concluir 78,70% daquilo previsto no projeto licitado.

Com a obra inacabada, a água da chuva danificou os serviços já feitos, destruindo a drenagem que estava instalada e formando no local uma enorme erosão que passou a por em risco moradores por comprometer a estrutura de algumas casas e as calçadas das residências.