Mais um indivíduo foi tirado de circulação nesta quinta-feira (23/06) pela Polícia Militar que fazia ronda pelas ruas do Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis.

Era 18h35 quando os policiais depararam com um suspeito que demonstrou bastante nervosismo. Os militares foram em direção ao homem e o abordou.

O homem tentou fugir a pé, mas sem êxito. Minuciosamente foi realizado uma busca pessoal e encontrado com ele, uma sacola com 13 porções análoga a pasta base de cocaína e uma porção análoga de maconha e no bolso a quantia de R$ 460 reais.

Interrogado pela polícia, o homem disse ser proveniente da venda de drogas. Os militares deram voz de prisão e os algemou conduzindo a Delegacia de Polícia (1ª DP) e entregue a autoridade.