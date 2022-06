O deputado estadual Sebastião Rezende (União Brasil) esteve visitando ontem (22/6) a redação do A TRIBUNA e entregou aos empresários Samuel e Janice Logrado uma cópia emoldurada da Lei estadual 11.569, que reconhece o Jornal como de Relevante Interesse Cultural do Estado de Mato Grosso.

O projeto de lei foi aprovado e sancionado ao final de 2021 e é uma forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade local e estadual ao longo de seus 52 anos de existência e pela importância de seus arquivos, que são uma fonte de pesquisa e um meio para se preservar a memória para as gerações futuras.

Para o deputado autor do projeto, o A TRIBUNA é o único órgão de comunicação do estado a ter esse tipo reconhecimento e isso se deve à importância do impresso ao longo de sua existência.

“Eu nasci aqui em Rondonópolis e minha vida toda foi vivida aqui. Conheço o A TRIBUNA ao longo desses anos prestando serviços para a nossa população rondonopolitana e região. Enquanto deputado estadual, particularmente, eu senti quase que na responsabilidade de homenagear o Jornal pelos serviços prestados ao estado de Mato Grosso. Pelo seu histórico e pelos 52 anos de história ininterruptas. Ninguém tem, na imprensa escrita, a história que tem o A TRIBUNA. Fico muito feliz de ter podido fazer essa propositura”, explicou Rezende.

“Hoje, o A TRIBUNA é reconhecido como de Relevante Interesse para a cultura do estado e esse reconhecimento é mais do que justo”, completou o parlamentar.

Já o diretor do A TRIBUNA, Samuel Logrado, se disse satisfeito pela homenagem recebida. “Primeiramente, vimos no deputado Sebastião, na sua trajetória política, que é acompanhada pelo A TRIBUNA desde o início, uma preocupação em valorizar as coisas de Rondonópolis. Consequentemente, a gente vê esses atos do deputado em valorizar o que nós temos de bom, o que gente pode oferecer para a sociedade em geral como algo altamente positivo”, declarou.

“Em termos de A TRIBUNA, todos os anos quando a gente completa um ciclo, mais um ano de atividade, o deputado sempre teve o carinho e o reconhecimento de apresentar Moções de Aplausos na Assembleia Legislativa. E, para nossa surpresa, ele nos trouxe esse projeto de reconhecimento aos serviços prestados à cultura de Mato Grosso, que é uma acervo cultural do estado, é um ato de reconhecimento que realmente nos deixa gratificados na nossa vida profissional e na história do nosso órgão de comunicação”, externou Samuel Logrado.