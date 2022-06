Em comemoração ao seu padroeiro, a Paróquia São João Batista, localizada na Avenida Batuíra, bairro Parque Universitário, promoverá festa junina com comidas típicas e show de prêmios nesse sábado 25/06.

A novena do padroeiro encerra hoje (23/06) com festa solene de São João Batista. Também haverá uma procissão em homenagem ao padroeiro a partir das 19h00 saindo da paróquia e logo após, a missa celebrada pelo Arcebispo Dom Victorio Pavanello, Bispo Emérito da Arquidiocese de Campo Grande – Mato Grosso do Sul.

O show de prêmios acontecerá durante a festa junina, com o sorteio de 40 mil reais em dinheiro. Sendo o primeiro prêmio a quantia de R$15 mil, o segundo e o terceiro prêmio R$10 mil, o quarto prêmio R$5 mil e mais 10 prêmios de R$1.000 no giro da sorte.

A entrada é gratuita e as cartelas do Show de Prêmios estão sendo vendidas no valor de R$30,00, na secretaria e pelo Whatsapp da paróquia (66) 9 9911-3466, e também nas Comunidades.

O evento festivo acontecerá a partir das 17h00 na Paróquia São João Batista e o Pároco Vanderson conta com a participação de toda a população.

O Padroeiro

Segundo o Pároco da Comunidade, Padre Vanderson, em sua visita na tarde do dia 22/06 na redação A TRIBUNA, ele contou um pouco sobre os motivos pela qual foi escolhido o Santo São João Batista como Padroeiro de Rondonópolis: “São João Batista era primo de Jesus Cristo, e veio anunciar a vinda do salvador, ele era um Santo que aceitava todas as denominações religiosas”.

Como Paróquia, a Igreja completa 8 anos, e como Comunidade 40, fazendo parte da história da cidade. Em 2008 por decorrência da lei municipal n 5.505/2008, foi declarado Padroeiro do Munícipo de Rondonópolis.