Após muita reclamação e transtornos causados por motoristas e usuários de vias públicas que estacionam irregularmente seus veículos ao lado dos canteiros centrais, nas faixas de rolamento, dificultando o tráfego local, a Secretaria Municipal de Transporte de Trânsito – Setrat, iniciou na manhã desta quarta-feira (22), a sinalização vertical e horizontal rente ao meio-fio ao longo dos cerca de 400 metros de extensão da Avenida Paulo VI, entre a Rua Fernando Correa da Costa e Otávio Pitaluga, na divisa dos bairros: Parque Real (Coopha Rondon) com Vila Aurora Parte I.

Conforme o secretário Lindomar Alves, a legislação nacional de trânsito (Contran) é clara quando veda o estacionamento ou parada de veículos ao lado e ao longo de canteios centrais em vias de mão dupla.

“Nesse caso aqui, identificamos essa irregularidade, verificamos ‘in-loco’ o problema e decidimos intervir de imediato, sinalizando, ordenando e disciplinando o tráfego no local”, pontuou o secretário.

Lindomar explicou ainda que a esse tipo de infração (estacionamento irregular) cabe multa, e em caso de negativa ou resistência do usuário em obedecer, o veículo poderá ser apreendido e removido para o pátio de apreensões, pelos “amarelinhos”.

Ainda conforme o secretário, a Setrat está sinalizando horizontalmente os dois lados da pista de rolamento com faixa branca contínua na pista paralela rente ao canteiro central. Também serão instaladas placas orientativas/educativas nos acessos da via, tanto a partir da Fernando Correa como no sentido oposto na Otávio Pitaluga, com dizeres como: “Proibido parar ou estacionar junto ao canteiro. Sujeito a multa”.

Lindomar explicou que ao estacionar irregularmente ao lado de canteiros centrais, o usuário dificulta o trânsito e impede o fluxo normal de veículos, bem como proporciona risco de acidentes como atropelamento de pedestres e ou ciclistas que cruzem estas vias.

Sobre a pista direita das vias de mão dupla ao longo dos canteiros centrais, as mesmas serão devidamente sinalizadas (horizontalmente verticalmente) orientando o estacionamento permitido de veículos.

Ele ressalta no entanto, que após a sinalização, estes locais deverão ser monitorados e fiscalizados pelos amarelinhos, que vão identificar, notificar (multar) e até fazer a apreensão e remoção dos veículos infratores se necessário.

Segundo Lindomar, nos próximos dias, novos trechos de vias de mão dupla serão também serão sinalizados na cidade, e os usuários serão devidamente alertados e orientados com antecedência sobre as obras.