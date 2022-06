Diante do aumento da demanda por testes de Covid-19 na rede pública, ocasionada pelo crescimento no número de casos da doença em Rondonópolis verificado nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população sobre os procedimentos para a realização do teste e atendimentos.

Os testes de Covid-19 estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município, porém para que seja realizado, o paciente deve apresentar sintomas há, pelo menos, três dias.

Na rede SUS, os testes somente são feitos em usuários que tenham sintomas. Enquanto aguarda os três dias com sintomas para a realização do teste, é importante manter a hidratação, alimentação e repouso.

Em caso de piora dos sintomas, o usuário deve procurar uma unidade de saúde para atendimento médico.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, as orientações sobre a realização de teste somente para pessoas com três dias, no mínimo, de sintomas são seguidas por determinação do Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde explica ainda que os usuários podem procurar a unidade mais próxima de sua casa para avaliação quando houver a presença de sintomas.

Caso a pessoa tenha dúvidas sobre a realização de testes e sintomas, deve entrar em contato com sua agente comunitária de saúde, que irá fazer as orientações necessárias.

Por fim, a Secretaria de Saúde reforça que o acesso às unidades de saúde do município somente pode ser feito mediante o uso de máscara, que é obrigatório.

Até esta terça-feira (21), Rondonópolis já havia registrado desde o início da pandemia, 44.747 casos de Covid-19, sendo que 16 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, e ainda pode haver casos da doença represados em função da atualização dos dados. Nesta terça-feira, a cidade contava com 145 pessoas com casos ativos da doença, entre pacientes internados e em isolamento domiciliar.