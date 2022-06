Uma mulher que não teve a sua identidade revelada, foi vítima de um roubo na noite desta terça-feira (21/06) no Bairro Jardim das Hortências, em Rondonópolis. A vítima estava dentro de casa e os filhos deixaram o portão aberto, momento em que dois indivíduos entraram na residência.

Era 18h30 quando as vítimas mãe e filhos foram surpreendidas por dois homens. Para não serem reconhecidos, os criminosos cobriram a cabeça com camisetas e em posse de uma faca na mão anunciaram o assalto. As vítimas foram rendidas e os assaltantes levaram o veículo FOX de cor prata.