Começa nesta quarta-feira (22) a vacinação da quarta dose contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais. As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do Município.

Podem receber a quarta dose da vacina quem já tomou a terceira dose há, pelo menos, quatro meses. Conforme indicação do Ministério da Saúde, a quarta dose pode ser administrada com os imunizantes da Astrazeneca, Pfizer e Janssen.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que quem ainda não recebeu a vacina contra a Covid-19 pode procurar uma unidade básica de saúde. Para crianças entre 5 e 11 anos estão disponíveis primeiras e segundas doses.

Para adolescentes e adultos, com idade compreendida entre 12 e 39 anos, estão disponíveis a primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes. Para pessoas com 40 anos ou mais, estão disponíveis primeira, segunda, terceira e quarta doses.

Pessoas de todas as idades com comorbidades e imunossuprimidos que ainda não se imunizaram também podem procurar uma unidade de saúde para todas as doses.

Com o aumento de casos de Covid-19 na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde volta a ressaltar a importância da vacinação com todas as doses indicadas pelo Ministério da Saúde.

Vacina contra a Influenza e Sarampo

Além da vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza em todas as unidades básicas de saúde de Rondonópolis as vacinas contra o Sarampo e contra a Influenza.

Crianças, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e das forças de segurança, caminhoneiros, gestantes e puérperas que ainda não receberam a vacina contra a Influenza devem procurar uma unidade de saúde.

Crianças de seis meses a 5 anos e trabalhadores da saúde devem se vacinar contra o sarampo. Para isso, é só procurar uma unidade básica de saúde de segunda a sexta-feira.