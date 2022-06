Uma operação da Polícia Civil fez buscas, nesta terça-feira (21/06), contra investigados por transmissão ilegal de conteúdo pela internet em Rondonópolis. De acordo com o delegado Santiago Rozendo Sanches e Silva, o trio ofertava jogos de futebol de canais pagos em um site clandestino.

Por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), a polícia cumpriu mandados da Operação 404 com o objetivo de reprimir crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet.

“Três alvos em Rondonópolis eram responsáveis por esse site. O trio distribuía de forma gratuita material protegido por direito autoral. Eram jogos de futebol que seriam pagos. Houve o cumprimento das buscas e a suspensão do site”, disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o trio ganhava remuneração pelos acessos e as propagandas vinculadas no site. Em 1 ano, os suspeitos tiveram lucro de mais de R$ 100 mil, segundo o delegado.

No Brasil, a pena para quem prática esse crime é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Os investigados podem ser indiciados ainda por associação criminosa e lavagem de dinheiro.

OPERAÇÃO 404

O nome faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível.

Essa é uma das principais ações da operação, que é tornar indisponíveis os serviços criminosos que violam os direitos autorais das vítimas.