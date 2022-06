A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) lançou hoje (20/06) o edital de Processo Seletivo Específico para ocupação de vagas Remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2022, com 662 vagas para 19 cursos de graduação, de acordo com o quadro de vagas (anexo I do edital PROEG/UFR nº 3, de 7 de junho de 2022).

As inscrições começam nesta terça-feira (21/06) e vai até domingo (26/06) e não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As vagas são exclusivas para os candidatos que participaram do ENEM entre os anos de 2017 a 2021. O ingresso dessas vagas ofertadas podem ter início no primeiro e segundo semestre desse ano.

O edital pode ser acessado pelo candidato através do site da UFR.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico por meio do telefone (66) 3410-4006 ou pelo e-mail: [email protected]

O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.