Mais de 10 mil pessoas marcaram presença durante os três dias do Festrilha (Festival Mato-grossense de Quadrilhas) 2022 – etapa classificatória – no Casario de Rondonópolis. O evento garantiu a alegria dos presentes e movimentou a economia local.

As duas melhores equipes que classificaram para a grande final do festival foram Caipiras Unidos, em primeiro lugar e Império Junino na segunda colocação.

Para o secretário municipal de Cultura Pedro Augusto Araújo é um momento muito importante o retorno do festival após o período de pandemia.

“O evento foi um sucesso, superou nossas expectativas. Rondonópolis tem perfil e vocação para festa junina, já haviam dois anos que não acontecia o Festrilha, tanto em nível estadual como em nível municipal e Rondonópolis estava aguardando ansiosamente porque temos grandes apresentações, um figurino requintado, cenários que aprofundam mais as discussões, não tem como não ficar encantado,” celebrou o secretário.

Para o prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio o evento já faz parte do calendário cultural da cidade. “Quero parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura que está criando uma agenda cultural do município durante o ano e a Festrilha faz parte disso, eu fico feliz porque Rondonópolis precisa também da cultura. A festrilha é muito importante, eu fico muito orgulhoso, vamos trabalhar para que a cultura esteja presente a todos,” destacou o prefeito.

A moradora Léia Costa parabenizou a realização do evento:

“É maravilhoso estar aqui e participar de tudo, eu e minha família amamos as apresentações, tudo muito lindo,” comemorou.

Nos três dias o público pode saborear comidas típicas, adquirir produtos locais como peças de artesanato, plantas e prestigiar as apresentações dos grupos juninos.

O festival já faz parte do calendário cultural de Mato Grosso. A grande final acontece de 21 à 24 de julho, na cidade de Nova Xavantina.