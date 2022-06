Os sócios obtiveram na Justiça liminar que suspende o leilão da cota de 60% do Rondon Plaza Shopping, que atualmente pertence à União, depois da alienação promovida em face dos bens de João Arcanjo Ribeiro. A decisão foi proferida pelo juiz federal Saulo Casali Bahia, do Tribunal Federal da 1ª Região, nesta sexta-feira (17).

A liminar foi pedida pelas empresas Euro Participações e Urbanismo e Auro C. Costa Empreendimentos e Participação, que detêm 30% e 10% das cotas societárias do Rondon Plaza Shopping.

Os sócios alegaram que, conforme estabelecido em contrato societário do shopping, deveria ser respeitada a prioridade de compra da cota de 60% aos sócios minoritários.

O magistrado acatou o pedido dos sócios minoritários e mandou “suspender os atos de leilão das cotas da empresa Rondon Plaza Shopping Ltda., enquanto não realizado o balanço especial da empresa, em face do qual será definido o valor das cotas societárias, com posterior oferecimento de compra às sócias minoritárias, em respeito ao direito contratual de preferência. Caso a preferência não seja exercida no prazo fixado pelo Juízo, deverá ser feita imediatamente a venda pública em leilão das cotas sociais da empresa, titularizadas pela União (60%), calculadas de acordo com o balanço especial referido”.

Além de suspender o leilão, o juiz determinou ainda a manutenção do ato de inserção da União no contrato social da empresa, bem como a escolha de um administrador pela União.

Assim, pela decisão da justiça, o Rondon Plaza Shopping tem a União como sócia majoritária, proprietária de 60% da cota societária, e responsável pela indicação de um administrador para a empresa.