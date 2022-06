O curso “Introdução à Engenharia de Avaliações e Perícias” também contará com uma palestra do engenheiro e advogado Air Praeiro, cujo tema será o Usucapião, e outra do engenheiro florestal Lucas Alencar, que palestrará sobre as ferramentas para pesquisas sobre imóveis urbanos e rurais, assim como a utilização de drones para o feitio das avaliações e perícias.

O curso “Introdução à Engenharia de Avaliações e Perícias” também contará com uma palestra do engenheiro e advogado Air Praeiro, cujo tema será o Usucapião, e outra do engenheiro florestal Lucas Alencar, que palestrará sobre as ferramentas para pesquisas sobre imóveis urbanos e rurais, assim como a utilização de drones para o feitio das avaliações e perícias.

Para o promotor do curso, o objetivo é capacitar esses profissionais e trazer as novidades em termos de tecnologias, leis e normas para o setor.

Para o promotor do curso, o objetivo é capacitar esses profissionais e trazer as novidades em termos de tecnologias, leis e normas para o setor.

As pessoas interessadas em participar do curso poderão se inscrever no email [email protected], ou pelos telefones (65) 99918-0287, ou ainda no e-mail [email protected] e telefones (66) 99984-2613 e 99604-2049.

O evento será no auditório do Rios Hotel, a partir de 8 horas e serão fornecidos certificados para os participantes de 10 horas/aula. Estudantes, professores, associados do CREA e do Ibape terão descontos nos valores da inscrição.