Após o anúncio de aumento do preço da gasolina e do diesel pela Petrobras na sexta-feira (17), o rondonopolitano já começou o sábado (18) pagando mais caro pelos combustíveis, com o repasse do aumento para as bombas.

Em Rondonópolis, a média do litro da gasolina chegou a R$ 7,15, enquanto o litro do diesel supera os R$ 8.

Com a maior parte dos postos de Rondonópolis já com o preço maior nas bombas, teve alguns estabelecimentos que optaram por promoções no sábado e, antes de repassarem o aumento para os consumidores, reduziram o valor dos combustíveis.

Uma rede de postos da cidade diminuiu 10 centavos no preço do litro da gasolina e do etanol para atrair clientes antes de repassar o aumento.